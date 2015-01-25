Вестник Кавказа

В Люксембурге появилось почетное консульство Грузии

В Люксембурге появилось почетное консульство Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Люксембурге состоялась церемония открытия первого почетного консульства Грузии. Мероприятие посетил посол республики Южного Кавказа в этой стране.

В Люксембурге открыли первое почетное консульство Грузии. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

По информации телеканала "Имеди", почетным консулом назначен Питер Содерманс.

В церемонии открытия участвовал посол Грузии в Люксембурге Вахтанг Махароблишвили. 

Во время своей речи Содерманс подчеркнул, что существует потенциал углубления взаимодействия между странами в бизнесе и экономике.

"Моя цель – развитие отношений между двумя странами. Особый акцент делается на углублении экономических связей, а также на образовательных и культурных направлениях и ряде дипломатических инициатив"

– Питер Содерманс

Он также поведал, что собираться наладить взаимодействие с торгово-промышленной палатой и организовать бизнес-семинар для местных предпринимателей, на котором они смогли бы узнать об инвестиционных возможностях республики Южного Кавказа.

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