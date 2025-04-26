Ираклий Кобахидзе назначил нового министра экономики Грузии

Леван Давиташвили ушел в отставку с поста главы Минэкономики Грузии. Его заменит Мариам Квривишвили, занимавшая должность замминистра.

Новым главой Минэкономики Грузии станет член полисовета "Грузинской мечты" Мариам Квривишвили, до этого занимавшая пост замминистра, объявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе сегодняшнего брифинга.

"До сих пор она занимала должность заместителя министра экономики, где весьма успешно руководила такими направлениями, как туризм и авиация"

- Ираклий Кобахидзе

Он также выразил уверенность, что на посту министра она будет столь же успешна, как и при руководстве соответствующими секторами.

На посту главы Минэкономики она сменила Левана Давиташвили, который теперь займет должность главного советника премьер-министра Грузии по вопросам экономики.