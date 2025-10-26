В Ливане заявили о готовности к переговорам с Израилем о выводе войск ЦАХАЛ

Ливан готов к проведению переговоров с Израилем относительно вывода подразделений ЦАХАЛ с южных территорий страны.

Бейрут готов к проведению переговоров, которые бы положили конец противостоянию с Израилем и привели к выводу ЦАХАЛ с территории страны, заявил президент страны Джозеф Аун в рамках встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

По словам Ауна, продвижение нормализации требует усилий обеих сторон, однако Тель-Авив пока придерживается жестких шагов в отношении Ливана.

"Я подтверждаю, что мы готовы к переговорам о прекращении израильской оккупации, но это требует взаимной воли. Израиль же пока предпочитает не реагировать на наши призывы и продолжает свои нападения"

– Джозеф Аун

Напомним, что израильские войска ранее провели военную операцию на юге Ливана. Президент Ливана призвал прекратить атаки и заявил о готовности дать военный отпор.