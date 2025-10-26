Вестник Кавказа

В Ливане заявили о готовности к переговорам с Израилем о выводе войск ЦАХАЛ

В Ливане заявили о готовности к переговорам с Израилем о выводе войск ЦАХАЛ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ливан готов к проведению переговоров с Израилем относительно вывода подразделений ЦАХАЛ с южных территорий страны.

Бейрут готов к проведению переговоров, которые бы положили конец противостоянию с Израилем и привели к выводу ЦАХАЛ с территории страны, заявил президент страны Джозеф Аун в рамках встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. 

По словам Ауна, продвижение нормализации требует усилий обеих сторон, однако Тель-Авив пока придерживается жестких шагов в отношении Ливана. 

"Я подтверждаю, что мы готовы к переговорам о прекращении израильской оккупации, но это требует взаимной воли. Израиль же пока предпочитает не реагировать на наши призывы и продолжает свои нападения"

– Джозеф Аун

Напомним, что израильские войска ранее провели военную операцию на юге Ливана. Президент Ливана призвал прекратить атаки и заявил о готовности дать военный отпор.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1290 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.