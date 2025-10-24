Израилю не нужны разрешения для ударов по Газе и Ливану

Израиль не намерен получать от кого-либо какие-либо разрешения на удары по Газе и Ливану для того, чтобы защитить страну силой своего оружия, заявил сегодня ее премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Израиль - независимое государство. Мы будем защищать себя своими собственными средствами и будем продолжать определять свою судьбу. Мы не ищем ничьего одобрения на это, контролируя нашу безопасность"

- Биньямин Нетаньяху

Заявление израильского премьера было сделано после визитов высокопоставленных американских чиновников, которые пытались убедить его в необходимости соблюдения режима прекращения огня в Газе.