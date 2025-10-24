Вестник Кавказа

Израилю не нужны разрешения для ударов по Газе и Ливану

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Израиль не намерен получать от кого-либо какие-либо разрешения на удары по Газе и Ливану для того, чтобы защитить страну силой своего оружия, заявил сегодня ее премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израиль не будет добиваться разрешения на нанесение ударов по целям в Газе или Ливане, несмотря на согласие на прекращение огня, предупредил сегодня премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает AFP.

"Израиль - независимое государство. Мы будем защищать себя своими собственными средствами и будем продолжать определять свою судьбу.  Мы не ищем ничьего одобрения на это, контролируя нашу безопасность"

- Биньямин Нетаньяху

Заявление израильского премьера было сделано после визитов высокопоставленных американских чиновников, которые пытались убедить его в необходимости соблюдения режима прекращения огня в Газе.

