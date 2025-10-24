Израиль нацелился ликвидировать все тоннели в секторе Газа

Демилитаризация сектора Газа включает в себя разрушение всех построенных ХАМАС тоннелей и других подземных коммуникаций, отметил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. По его приказу ЦАХАЛ выполнит эту задачу на подконтрольной Израилю части анклава.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о планах израильской армии ликвидировать абсолютно все тоннели ХАМАС на подконтрольной ей территории сектора Газа. Он пояснил, что более половины подземной инфраструктуры хамасовцев уцелело за два года боевых действий в палестинском анклаве и могут быть использованы боевиками в дальнейшем.

"Я дал указание Армии обороны Израиля сделать теперь уничтожение тоннелей центральной задачей в "желтой зоне", находящейся под нашим контролем"

– Исраэль Кац

Кац обратил внимание, что Израиль не отказывается от задачи демилитаризации сектора Газа, что является частью "плана Трампа" по деэскалации ситуации в палестинском анклаве, и разрушение тоннелей составляют обязательную часть выполнения этой задачи.

Также Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль ожидает разоружения ХАМАС, без которого сектор Газа будет невозможно признать демилитаризованной территорией. Тель-Авив намерен продолжить переговоры с Вашингтоном по этому поводу, параллельно ликвидируя тоннели под сектором Газа.