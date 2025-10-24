Египет поможет ХАМАС с поиском тел погибших израильских заложников

Каир объявил о намерении отправить в сектор Газа специалистов-поисковиков и спецтехнику для обнаружения еще не найденных тел израильских заложников. Таким образом египетские власти предлагают помощь в завершении первого этапа "плана Трампа" по палестинскому урегулированию.

Власти Египта приняли решение содействовать исполнению "плана Трампа" по урегулированию ситуации в секторе Газа, застопорившемуся в настоящее время на первом этапе – они помогут ХАМАС с возвращением Израилю тел погибших заложников.

Напомним, первый этап "плана Трампа" подразумевает отведение израильских войск с части территории сектора Газа, полное прекращение боевых действий в палестинском анклаве и возвращение израильских заложников, как выживших, так и погибших, в обмен на несколько сотен палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.

Этот этап почти полностью реализован, кроме одного пункта: оказалось, что ХАМАС не может точно установить местонахождение части из 13 погибших заложников, чьи тела погребены под руинами зданий, разрушенных за два года бомбардировок сектора Газа. При этом Израиль настаивает на обязательном возвращении тел всех погибших для продолжения участия Тель-Авива в "плане Трампа".

Именно в связи с этим Египет и заявил о подключении к поиску тел погибших израильтян в секторе Газа. По данным египетских СМИ, помощь ХАМАС будет заключаться в отправке в палестинский анклав, как спасательской спецтехники, так и специалистов-поисковиков.

Пока неизвестно, поддерживает ли эту инициативу Израиль. Раньше власти Еврейского государство отвергли аналогичное предложение Турции.

По данным израильских СМИ, сегодня вечером возможна передача палестинцами Израилю двух тел погибших заложников.