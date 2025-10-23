Палестинцы в секторе Газа создают альтернативу ХАМАС

В секторе Газа формируется независимое ополчение, целью которого будет отстранение ХАМАС от военной и политической власти в палестинском анклаве – об этом арабским СМИ заявил полевой командир новой военизированной структуры Хоссам аль-Асталь.
Аль-Асталь подчеркнул, что ополчение получает поддержку со стороны некоторых арабских государств, представителей Запада и властей Израиля, то есть участников "плана Трампа" по прекращению боевых действий в секторе Газа и реконструкции этой части Палестины.
Таким образом, палестинцы уже работают с Израилем и третьими странами над прекращением правления ХАМАС в секторе Газа. Уточняется, что ополчение пока дислоцировано в тех частях сектора Газа, где стоит израильская армия, то есть оно пока не соприкасалось с ХАМАС.
Напомним, что разоружение ХАМАС и лишение группировки всякого влияния в секторе Газа являются одним из обязательных пунктов "плана Трампа". Сама ХАМАС отвергает перспективу сложения оружия.