ХАМАС выступил за миротворцев ООН в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС поддерживает использование миротворческих сил ООН в секторе Газа для контроля за реализацией мирного плана.

ХАМАС выступает за размещение миротворческого контингента ООН в секторе Газа. Палестинские радикалы рассчитывают на принятие резолюции организации о развертывании сил ООН в анклаве для контроля процесса мирного урегулирования.

"Участники встречи согласовали принятие мер по сохранению мира и стабильности на всей территории сектора Газа, а также подчеркнули необходимость принятия резолюции ООН о размещении миротворческого контингента для наблюдения за прекращением огня"

– заявление ХАМАС по итогам встречи в Каире

Напомним, что сейчас прорабатывается вопрос о размещении международных сил в анклаве. США проводят переговоры с Израилем о составе контингента, отметил госсекретарь Марко Рубио.