ХАМАС не спешит возвращать тела заложников Израилю – СМИ

Радикальная группировка ХАМАС затягивает процесс возвращения тел заложников Израилю. Об этом пишут израильские средства массовой информации.
По данным Ynet, ХАМАС не спешит передавать тела, поскольку хочет продлить режим прекращения огня и не допустить перехода ко второму этапу, на котором им необходимо будет разоружиться, на чем настаивают Соединенные Штаты.
Высокопоставленный израильский чиновник отметил, что радикалы в любой момент могут вернуть тела еще восьми погибших израильских заложников. При этом он признал, что ХАМАС, вероятно, неизвестно местонахождение останков еще пяти заложников.
Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились об реализации первого этапа мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Соглашение о прекращении огня в анклаве вступило в силу на следующей день, а еще через несколько дней после этого Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана, который, в частности, предполагает разоружение ХАМАС.