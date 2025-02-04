В Кудепсте заработал крупнейший в ЮФО детский сад

В Хостинском районе Сочи сегодня заработал новый детский сад, но не простой, а самый большой во всем Южном федеральном округе (ЮФО) России, сообщает пресс-служба горадминистрации города-курорта.
"В Кудепсте открыл свои двери для воспитанников новый корпус "Самшит" детского сада № 140. "Самшит" является самым крупным дошкольным учреждением в Южном федеральном округе и включает в себя 28 групп на 550 мест"
- администрация Сочи
Каждый день воспитатели и педагоги будут готовить здесь к школе 8 групп детей в возрасте до 3 лет и 20 групп детей от 3 до 7 лет, передает "Интерфакс".
А развернуться здесь есть где – в огромном трехэтажном здании площадью более 8 тыс кв м, построенном по индивидуальному проекту, каждый из этажей посвящен одной из стихий: воде, земле, воздуху.
В здании есть два музыкальных и два спортивных зала, кабинеты логопедов, психологов, робототехники и даже цифровая лаборатория, а вся территория вокруг него – это одна большая игровая зона, буквально изобилующая современным игровым и спортивным оборудованием.
Помимо этого, здесь множество зелени – более 60 видов деревьев и кустарников, рассказали в горадминистрации.