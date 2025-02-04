В Кудепсте заработал крупнейший в ЮФО детский сад

Дети, живущие в пригородной курортной Кудепсте под Сочи сегодня пошли в новый детский сад, который стал самым крупным во всем Южном федеральном округе – на огромной площади здесь будут заниматься сразу 28 групп дошколят.

В Хостинском районе Сочи сегодня заработал новый детский сад, но не простой, а самый большой во всем Южном федеральном округе (ЮФО) России, сообщает пресс-служба горадминистрации города-курорта.

"В Кудепсте открыл свои двери для воспитанников новый корпус "Самшит" детского сада № 140. "Самшит" является самым крупным дошкольным учреждением в Южном федеральном округе и включает в себя 28 групп на 550 мест"

- администрация Сочи

Каждый день воспитатели и педагоги будут готовить здесь к школе 8 групп детей в возрасте до 3 лет и 20 групп детей от 3 до 7 лет, передает "Интерфакс".

А развернуться здесь есть где – в огромном трехэтажном здании площадью более 8 тыс кв м, построенном по индивидуальному проекту, каждый из этажей посвящен одной из стихий: воде, земле, воздуху.

В здании есть два музыкальных и два спортивных зала, кабинеты логопедов, психологов, робототехники и даже цифровая лаборатория, а вся территория вокруг него – это одна большая игровая зона, буквально изобилующая современным игровым и спортивным оборудованием.

Помимо этого, здесь множество зелени – более 60 видов деревьев и кустарников, рассказали в горадминистрации.