В Крыму вспыхнули стазу три природных пожара

Сегодня вечером в Крыму полыхали сразу три природных пожара – самый масштабный из них вспыхнул вдоль трассы Евпатория – Симферополь и охватил сразу 20 гектаров территории, спровоцировав крупную автоаварию.

Самый масштабный пожар сегодня вечером вспыхнул вдоль трассы Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крымского полуострова – огонь охватил сухую растительность на площади в 20 га, и хоть он был относительно безопасным, видимость на трассе сразу резко упала.

Это в свою очередь спровоцировало сразу три дорожно-транспортных происшествия на загруженной трассе, на которой из-за задымления сразу образовалась огромная пробка – в общей сложности в авариях пострадали два человека, которые уже доставлены в медицинское учреждение, и 15 автомобилей, которые получили механические повреждения, сообщили в ГУ МЧС региона, передает РИА Новости.

Еще один пожар, на этот раз – лесной, вспыхнул на площади в 6 га в районе Партизанского водохранилища.

Не избежала огненной стихии и крымская Феодосия – здесь горят сухая растительность и лесная подстилка на площади 3 тыс кв м в районе горы Лысая, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

На данный момент все пожары локализованы, их тушение продолжается, добавили в МЧС региона.