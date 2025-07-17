Вестник Кавказа

В Крыму вспыхнули стазу три природных пожара

В Крыму вспыхнули стазу три природных пожара
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером в Крыму полыхали сразу три природных пожара – самый масштабный из них вспыхнул вдоль трассы Евпатория – Симферополь и охватил сразу 20 гектаров территории, спровоцировав крупную автоаварию.

Самый масштабный пожар сегодня вечером вспыхнул вдоль трассы Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крымского полуострова – огонь охватил сухую растительность на площади в 20 га, и хоть он был относительно безопасным, видимость на трассе сразу резко упала.

Это в свою очередь спровоцировало сразу три дорожно-транспортных происшествия на загруженной трассе, на которой из-за задымления сразу образовалась огромная пробка – в общей сложности в авариях пострадали два человека, которые уже доставлены в медицинское учреждение, и 15 автомобилей, которые получили механические повреждения, сообщили в ГУ МЧС региона, передает РИА Новости.

Еще один пожар, на этот раз – лесной, вспыхнул на площади в 6 га в районе Партизанского водохранилища.

Не избежала огненной стихии и крымская Феодосия – здесь горят сухая растительность и лесная подстилка на площади 3 тыс кв м в районе горы Лысая, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

На данный момент все пожары локализованы, их тушение продолжается, добавили в МЧС региона.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
715 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.