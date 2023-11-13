В Кремле рассчитывают на сохранение союзнических отношений с Арменией

В РФ отреагировали на пропуск представителями Армении саммита ОДКБ в Минске. Москва надеется, что это решение не свидетельствует об изменении внешнеполитического курса Еревана.

В Кремле прокомментировали отсутствие на саммите ОДКБ представителей Армении. Пресс-секретарь президента России рассчитывает, что республика не поменяет свои внешнеполитические векторы и останется союзником и стратегическим партнером для входящих в организацию государств.

"Мы надеемся, что Армения не меняет векторы своей внешней политики, Армения остается нашим союзником, нашим партнером стратегическим - и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах"

– Дмитрий Песков

При этом он обратил внимание на то, что диалог с Ереваном продолжится.

Напомним, Армения никем не была представлена на саммите ОДКБ в Минске. Сначала от участия в нем отказался премьер-министр республики, а затем аналогичные решения приняли главы МИД и Минобороны.