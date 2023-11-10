Глава Минобороны Армении тоже пропустит саммит ОДКБ

Глава оборонного ведомства Армении решил не приезжать в Минск на заседание ОДКБ. Ранее сегодня от поездки в белорусскую столицу отказался руководитель МИД.

Глава Минобороны отказался от участия в заседаниях ОДКБ в Минске. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь ведомства.

"Министр обороны Армении не будет участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске"

– Арам Торосян

При этом он не уточнил, по какой именно причине Сурен Папикян вынужден пропустить заседания организации.

Ранее аналогичные решения приняли премьер-министр и глава МИД Армении.