Глава Минобороны Армении тоже пропустит саммит ОДКБ

Глава оборонного ведомства Армении решил не приезжать в Минск на заседание ОДКБ. Ранее сегодня от поездки в белорусскую столицу отказался руководитель МИД.
Глава Минобороны отказался от участия в заседаниях ОДКБ в Минске. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь ведомства.
"Министр обороны Армении не будет участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске"
– Арам Торосян
При этом он не уточнил, по какой именно причине Сурен Папикян вынужден пропустить заседания организации.
Ранее аналогичные решения приняли премьер-министр и глава МИД Армении.
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