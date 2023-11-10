Мирзоян отказался ехать на саммит ОДКБ вслед за Пашиняном

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства не приедет на ближайший саммит ОДКБ. Ранее аналогичное решение принял глава правительства республики.

Глава МИД Армении пропустит ближайший саммит ОДКБ, который начнется в Минске уже завтра. Об этом он сам заявил коллеге из Беларуси во время сегодняшнего телефонного разговора.

В рамках беседы Арарат Мирзоян поговорил с Сергеем Алейником о деятельности ОДКЬБ и о вопросах двустороннего сотрудничества.

"Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске"

– МИД Армении

Напомним, ранее от участия в саммите отказался глава армянского правительства Никол Пашинян.