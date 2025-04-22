Вестник Кавказа

В Кремле прошел торжественный прием иностранных лидеров в честь 9 мая

В Кремле прошел торжественный прием иностранных лидеров в честь 9 мая
© Фото: Кремль
Президент России Владимир Путин провел торжественный обед в честь иностранных гостей, прибывших на празднование 80-летнего юбилея Победы. В своей речи он подчеркнул решающую роль СССР в победе над нацизмом и отметил вклад союзников в это.

Выступая перед иностранными гостями обеда, прибывшими для празднования 80-летия Победы, президент России Владимир Путин назвал 9 мая священной датой.

"Сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество. 9 мая - священная дата для нашего многонационального народа"

- Владимир Путин

Он подчеркнул решающую роль в победе над нацизмом Советского Союза, что является исторической правдой, которую никто не сможет "ни замолчать, ни оболгать, ни отнять".

К победе над нацизмом также приложили общие усилия народы Европы, США, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, отметил российский президент. Он заверил иностранных лидеров, что Москва не забудет своих союзников и товарищей по священной борьбе.

Открывая торжественный обед, Владимир Путин поднял тост за тех, кто приблизил мир к Победе, за мир и за друзей России.

"Позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие, за вас - за наших друзей!"

- Владимир Путин

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В Кремле прошел торжественный прием иностранных лидеров в честь 9 мая
© Фото: Кремль
В Кремле прошел торжественный прием иностранных лидеров в честь 9 мая
© Фото: Кремль
В Кремле прошел торжественный прием иностранных лидеров в честь 9 мая
© Фото: Кремль
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