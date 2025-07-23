В Кисловодске завершились поисковые работы на месте обвала

Спасатели в Кисловодске завершили поисковые работы на месте обвала. Под завалами никого не нашли, рассказал Моисеев.
В Кисловодске на территории санатория "Москва", где накануне произошел обвал скально-грунтовой породы, окончены поисковые работы, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.
"Работы на месте происшествия по разбору завалов обрушившейся скально-грунтовой породы завершены. Людей под завалами не найдено. Благодарю спасательные и экстренные службы за оперативную работу"
– Евгений Моисеев
При обрушении породы пострадали два человека. Ранее сообщалось, что под обвалом могут находиться люди. Обвал произошел в 20 метрах от одного из корпусов санатория. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.