Вестник Кавказа

Туристы пострадали из-за обрушения грунта в Кисловодске

Туристы пострадали из-за обрушения грунта в Кисловодске
© Фото: официальные соцсети Евгений Моисеева
В здравнице "Москва" в Кисловодске обрушился грунт. Травмы получили два туриста из Тольятти.

Обрушение грунта произошло на территории санатория "Москва" в Кисловодске, рассказал глава города Евгений Моисеев.

В результате происшествия травмы получили два туриста, приехавшие на отдых в Ставропольский край из Тольятти.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи, ПАСС и МЧС. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь"

- Евгений Моисеев

Причины произошедшего уточняются, отметил глава Кисловодска. Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
910 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.