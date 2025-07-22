Туристы пострадали из-за обрушения грунта в Кисловодске

В здравнице "Москва" в Кисловодске обрушился грунт. Травмы получили два туриста из Тольятти.
Обрушение грунта произошло на территории санатория "Москва" в Кисловодске, рассказал глава города Евгений Моисеев.
В результате происшествия травмы получили два туриста, приехавшие на отдых в Ставропольский край из Тольятти.
"На место незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи, ПАСС и МЧС. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь"
- Евгений Моисеев
Причины произошедшего уточняются, отметил глава Кисловодска. Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.