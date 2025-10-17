В Кисловодске создадут оперштаб для восстановления отопления

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Кисловодске будет создан оперштаб для устранения проблем с системой теплоснабжения в городе. Как пишут СМИ, на семи улицах города-курорта не могу наладить подачу тепла.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отдал распоряжение создать оперативный штаб в Кисловодске для скорейшего решения проблем с отоплением в городе. Несколько десятков домов на семи улицах города лишены тепла.

По словам главы региона, оперштаб совместно с руководством ЖКХ края должны незамедлительно разработать варианты решений по устранению неполадок в системе отопления города-курорта.

Владимиров рассчитывает, что несколько аварийных бригад, направленных в Кисловодск, станут хорошим подспорьем в решении данной проблемы.