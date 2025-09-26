Вестник Кавказа

Названа причина отсутствия тепла в квартирах Невинномысска

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В управлении ЖКХ администрации города Невинномысска Ставропольского края уточнили, почему в квартирах города до сих пор не включили отопление. По данным управления, службы продолжают реконструкцию тепломагистрали.

По сообщениям управления ЖКХ администрации города Невинномысска Ставропольского края, включение отопления в квартирах города невозможно из-за ремонта тепломагистрали. О сроках окончания ее реконструкции в ЖКХ Невинномысска ничего не сообщается.

"Администрацией города Невинномысска не может быть принято решение о начале отопительного сезона до окончания работ по реконструкции 2-й тепломагистрали от улицы Гагарина, 66 до улицы Гагарина, 72а"

- управление ЖКХ Невинномысска

По сообщениям СМИ, жители города начали отправлять онлайн письма местным властям с просьбой включить отопление. Граждане жалуются на то, что из-за низких температур в квартирах начинают болеть дети и люди старшего поколения.

Тепломагистрали в Невинномысске ремонтируют с середины лета. Часть жилых домов осталась еще и без горячей воды.

Отмечается, что в некоторых городах Ставропольского края тепло в дома начало поступать уже 2 октября. 

