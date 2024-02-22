В Кисловодске «разминировали» 16 объектов

Сообщения о минировании 16 социально значимых объектов оказались ложными. Об этом сообщил мэр Кисловодска.

Сообщения о том, что в городе Кисловодск якобы «заминированы» 16 социально значимых объектов оказались ложными. Напомним, что правоохранителям города поступил сигнал о том, что 16 значимых соцобъектах заложены взрывные устройства. В результате было эвакуировано около тысячи человек.

«Сегодня в Кисловодске в течение дня неоднократно поступала информация о минировании социально значимых объектов города. На данный момент во всех 16 объектах проверки завершены, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено»

– глава города Евгений Моисеев.

Ложная тревога о минировании соцобъектов в Кисловодске вызвала негативные последствия для городской инфраструктуры и жителей. Во-первых, эвакуация привела к временному прекращению работы социальных объектов, что нанесло ущерб их деятельности и создало неудобства для горожан. Во-вторых, такие ложные тревоги отвлекают правоохранительные органы от реальных угроз и тратят их ресурсы на бесполезные проверки.

Подобные случаи ложных тревог о минировании являются преступлением и несут в себе ответственность за нанесенный ущерб и панику среди населения. Органы правопорядка должны выявить и привлечь к ответственности тех, кто распространяет ложную информацию о минировании.