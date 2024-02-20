Суды, детсады и библиотеки "заминировали" в Кисловодске

Мэр Кисловодска сообщил о минировании злоумышленниками 17 объектов в городе. Якобы оставлены взрывчатки в библиотеке, судах, детских садах и школе.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что злоумышленники сегодня "заминировали" 17 объектов в городе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сначала преступники якобы оставили взрывчатые элементы в городском и мировом суде, трех детских садах, библиотеке, управлении городского хозяйства и школе.

Далее от них последовало другое сообщение, в котором говорилось о "минировании" городской больницы, техникума КГТИ, детских садов, школы и "Газпромтеплоэнерго".

Отмечается, что на месте уже действуют работники службы экстренного реагирования и кинологи с собаками.