В Кисловодске появятся новые санатории и спа-курорты за 142 млрд рублей

Новые туристические объекты будут построены на Ставрополье. В Кисловодске появятся спа-курорт и крупный оздоровительный комплекс, в Ессентуках – новый отель.

В рамках развития туристической инфраструктуры Ставропольского края в регионе появится несколько новых объектов размещения, реализацию проектов поддержал Совет по развитию инвестиционной деятельности края.

"Одобрено несколько проектов в сфере развития туристической инфраструктуры. Для их реализации принято решение о выделении в аренду на льготных условиях земельных участков"

– пресс-служба правительства региона

Курортный Кисловодск прирастет природно-оздоровительным комплексом на 3,5 тыс номеров, что даст городу почти 300 новых рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 140 млрд рублей, инвестором выступает ставропольское ООО "Мед". Построить новый туристический комплекс планируется за восемь лет.

За четыре года в Кисловодске планируют реализовать первый этап оздоровительного курорта со спа-комплексом, стоимость проекта превысит 2 млрд рублей. Курорт со спа создаст в городе 110 рабочих мест.

В Ессентуках появится новая гостиница, реализация проекта рассчитана на восемь лет. Гостиничный комплекс на 75 номеров обойдется инвесторам в 580 млн рублей и откроет на Ставрополье 55 рабочих мест.