В Кисловодске открывается галерея с инсталляциями из вторсырья

Экогалерея «Вторичка» открывается в Ставропольском крае. Инсталляции, которые будут представлены в галерее, созданы и вторсырья.

В Кисловодске, на Ставрополье, вскоре откроется первая экогалерея "Вторичка". Это уникальное место, где искусство сочетается с экологией, а творчество помогает нам взглянуть по-новому на проблему мусора и его переработки. В галерее будут представлены разнообразные инсталляции, созданные исключительно из вторсырья.

«Первая на Ставрополье арт-резиденция с инсталляциями и картинами, созданными из переработанного мусора и крупногабаритных отходов, появится в Кисловодске. Зеленый массив, расположенный близ Кисловодской городской больницы, станет новой площадкой для экоактивистов и жителей курорта. Локация начнет свою работу 21 апреля»

– глава курорта Евгений Моисеев.

По его словам, экогалерея призвана показать, что даже из отходов можно создать что-то прекрасное. Благодаря творческому подходу художников, обычные пластиковые бутылки, стеклянные банки, старые газеты превращаются в удивительные инсталляции.

Экогалерея как платформа для образования и вдохновения

В релизе к открытию экспозиции также отмечается, что экогалерея «Вторичка» не только показывает красоту искусства из переработанного мусора, но и является платформой для проведения мастер-классов, лекций и других образовательных мероприятий. Здесь посетители смогут не только посмотреть на инсталляции, но и узнать о методах переработки мусора, важности утилизации и возможностях вторичной переработки для создания уникальных вещей. Экогалерея станет местом встречи для тех, кто ценит искусство, заботится об окружающей среде и хочет внести свой вклад в сохранение природы.