В КБР чиновники стали фигурантами уголовного дела из–за отключения воды

Чиновники одного из районов КБР ответят перед законом за халатность, которая привела к длительным отключениям воды.

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело в отношении чиновников из Баксанского района, которые, по версии следствия, причастны к длительным отключениям воды. Госслужащим вменяют в вину халатность, передает пресс-служба СК РФ по региону.

"По версии следствия, ответственные должностные лица ряда сельских поселений Баксанского района, а также должностные лица местной администрации городского округа Баксан и Баксанского муниципального района… не приняли необходимых мер по обеспечению водоснабжением населения, что привело к регулярному и длительному отключению подачи питьевой воды и существенному нарушению прав граждан"

– сообщение пресс-службы

Разбирательство продолжается. Чиновникам теперь грозит до трех месяцев ареста.