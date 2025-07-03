Вестник Кавказа

В Чегемском районе КБР восстановили подачу электричества

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шквалистый ветер оставил без света ряд населенных пунктов в Чегемском районе КБР. Подачу электроэнергии удалось восстановить.

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии восстановили подачу электроэнергии. Свет вернули в пять населенных пунктов района, поведали местные власти. 

"Аварийно-восстановительные работы завершены. Электроснабжение всех населенных пунктов осуществляется в штатном режиме"

– сообщение администрации 

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в ряде населенных пунктов Чегемского района была остановлена подача электричества. 

Отметим, что локальные отключения электричества наблюдались в республике 16 июля. Причиной также стала непогода. 

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