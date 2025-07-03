В Чегемском районе КБР восстановили подачу электричества

Шквалистый ветер оставил без света ряд населенных пунктов в Чегемском районе КБР. Подачу электроэнергии удалось восстановить.
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии восстановили подачу электроэнергии. Свет вернули в пять населенных пунктов района, поведали местные власти.
"Аварийно-восстановительные работы завершены. Электроснабжение всех населенных пунктов осуществляется в штатном режиме"
– сообщение администрации
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в ряде населенных пунктов Чегемского района была остановлена подача электричества.
Отметим, что локальные отключения электричества наблюдались в республике 16 июля. Причиной также стала непогода.