Непогода отключила свет и повалила деревья в КБР

Разгул стихии стал причиной локальных отключений света, а также падения деревьев в Кабардино-Балкарии. Специалисты ликвидируют последствия природного катаклизма.

Грозы и сильный ветер вызвали ЧП в Кабардино-Балкарии, подробности озвучили в ГУ МЧС по республике.

В ведомстве уточнили, что сегодня, из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, в регионе пролились сильные ливни, они сопровождались грозой и шквалистым ветром.

"В результате порывов ветра имеются локальные отключения света, повалены деревья"

– МЧС

Спасатели взаимодействуют с муниципалитетами, поддерживается контакт и со службами жизнеобеспечения. Члены спасательных подразделений МЧС и сотрудники муниципальных служб ведут адресную работу, устраняя последствия непогоды. Участвуют в работах и бригады энергетиков компании "Россети - Северный Кавказ".

В МЧС уточнили, что жертв в результате циклона нет.

Неблагоприятный прогноз по погоде будет действовать и на завтрашний день.