В Каспийском море зафиксировали утреннее землетрясение

Сегодня утром в Каспийском море произошло очередное землетрясение магнитудой 3, его очаг залегал на глубине в 13 километров. На суше подземные толчки не ощущались.

Каспийское море продолжает оставаться сейсмически активным районом – так, сегодня в 5:17 утра (4:17 мск) азербайджанские сейсмологи снова зафиксировали в нем подземные толчки, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда землетрясения составляла 3 балла, а его очаг залегал на глубине в 13 км, говорится в сообщении, передает Trend.

На поверхности суши подземные толчки практически не ощущались – сейсмическая активность не повлияла на жителей и объекты инфраструктуры, добавили в центре.