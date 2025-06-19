Каспийское море можно спасти только всем вместе

Российский эколог, глава Российского экологического общества Рашид Исмаил заявил "Вестнику Кавказа" о необходимости стабильного сотрудничества между прикаспийскими государствами для решения проблем Каспия. Он отметил, что юридическая база для этого есть, и призвал к большой совместной работе по спасению Каспийского моря.

Проблему обмеления Каспийского моря необходимо решать совместно не только всем пяти прикаспийским государствам, но и мировому сообществу в целом – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал глава Российского экологического общества, директор Центра зеленой дипломатии РУДН Рашид Исмаилов, комментируя потенциальные проекты по контролю уровня воды в Каспии.

Москва и Баку вместе спасают Каспий

Напомним, что президент России Владимир Путин говорил о проблеме обмеления Каспия на Петербургском международном экономическом форуме 19 июня, отмечая сотрудничество с Азербайджаном в решении этой глобальной экологической задачи. Тогда он призвал к усиленной работе как по установлению причин понижения уровня воды в море, так и по исправлению ситуации.

"Проблема носит безусловно очень большой, если не сказать глобальный характер. Здесь нужно вовремя принимать согласованные действия. Я знаю что правительство Российской Федерации вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты"

– Владимир Путин

Риски обмеления Каспийского моря

Рашид Исмаилов прежде всего подчеркнул, что риски и для экологии, и для экономики Каспия от обмеления моря очевидны. "Из-за этого создаются угрозы в первую очередь сохранению биоразнообразия моря. Также нарастают существенные риски экономической деятельности: рыболовству, судоходству и состоянию портовой инфраструктуры. Обмеление Каспия может негативной повлиять на формирование такого проекта, как Южный транспортный коридор", - сообщил он.

Отметим, что уже сейчас степень обмеления Каспия – порядка 2 м за 20 лет – создает проблемы для транскаспийских грузоперевозок: в казахстанском порту Актау больше невозможно полностью загружать танкеры и сухогрузы, иначе они погружаются в прибрежный ил. Грузовые корабли мощностью 6,8 тыс т загружают только на 6,5 тыс т, мощностью 12 тыс т – на 9-10 тыс т. Продолжение такой тенденции лишит морские перевозки по Каспию рентабельности.

Спасение Каспия – общее дело

Действовать нужно уже сейчас, причем всем вместе, указал Рашид Исмаилов. "Странам каспийского региона надо сосредоточиться на совместной работе по прогнозированию климатических изменений и других природных явления и адаптации к ним. Это вопрос ресурсов, которых сегодня явно не достаточно", - сказал он, добавив, что за ресурсами для борьбы с обмелением Каспия уместно обратиться к мировому сообществу, в первую очередь к тем странам, которые заинтересованы в экономической активности на Каспии.

"Справедливости ради надо сказать, что задача по сохранению Каспия – не только государственного уровня. Считаю, что на научные исследования по изучению природы Каспийского моря должны тратить свои финансовые средства и компании, добывающие углеводороды на Каспии, а также работающие на его прибрежной территории. Бизнес сегодня просто обязан быть экологически ответственным", - пояснил глава Российского экологического общества.

Как вернуть воду в Каспийское море?

Характерно, что именно коммерческая компания не так давно выступила с инициативой по спасению Каспийского моря – азербайджанское предприятие ADOG вместе с международным морским портом "Зиря" предложило проект по организации перетока воды из Черного моря в Каспий. Проект предполагает строительство подземного гидротехнического тоннеля 10-метрового диаметра под территориями Азербайджана и России либо Грузии, по которому вода благодаря перепаду высот (Каспий на 26,5 м ниже) сама будет поступать из одного моря в другое.

В компании пояснили, что у обмеления Каспийского моря есть признаки антропогенной экологической катастрофы, в связи с чем прикаспийским государствам уже нельзя полагаться на естественный цикл колебания уровня воды в Каспии и нужно собственными силами бороться с ситуацией. Кроме того, ADOG предлагает установить в тоннеле несколько гидротурбин, чтобы вырабатывать на перетоке воды порядка 170 МВт энергии в год, что позволит проекту выйти на самоокупаемость. В перспективе опыт строительства такого тоннеля может быть применен для восстановления Аральского моря и озера Урмия.

У экологии нет границ

Рашид Исмаилов завершая комментарий о методах борьбы за уровень воды в Каспийском море, отметил, что с юридической точки зрения у прикаспийских государств есть необходимая база для сотрудничества. "Правовые механизмы общей заботы о природе Каспия созданы – это Тегеранская конвенция. Здесь нам в помощь еще и зеленая дипломатия. Нужно понимать, что у экологии нет границ: ни административных, ни географических, ни национальных. Неправительственный сектор тоже должен брать на себя инициативы по сохранению жемчужины мирового уровня – нашего общего Каспия", - заключил директор Центра зеленой дипломатии РУДН.

Обмеление Каспийского моря – общая проблема прикаспийских государств, которая уже сегодня негативно влияет на все пять стран и вместе с тем на их партнеров, перевозящих грузы по транскаспийским маршрутам. Необходимость в решении этой проблемы является одной из основ для поддержания стабильного сотрудничества и прочного партнерства между прикаспийскими государствами – иначе Каспий не спасти.