Путин: Россия и Азербайджан ищут причины обмеления Каспия

Россия и Азербайджан ищут причины обмеления Каспийского моря, которое принимает угрожающий характер, и двум странам нужно вовремя принимать по этой проблеме согласованные решения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
"Необходимые поручения правительству даны. Знаю, что правительство РФ вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты"
- Владимир Путин
Российский лидер отметил, что проблема безусловно носит очень большой, если не сказать глобальный характер, и здесь нужно вовремя принимать согласованные действия, передает РИА Новости.
Правительство России вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты - надо искать причины обмеления и сделать все, что зависит от стран, отметил российский президент.