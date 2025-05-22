Вестник Кавказа

Путин: Россия и Азербайджан ищут причины обмеления Каспия

Путин: Россия и Азербайджан ищут причины обмеления Каспия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Азербайджан тесно сотрудничают по проблеме обмеления Каспийского моря, и одно из направлений этой работы – поиск вариантов решения проблемы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Россия и Азербайджан ищут причины обмеления Каспийского моря, которое принимает угрожающий характер, и двум странам нужно вовремя принимать по этой проблеме согласованные решения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

"Необходимые поручения правительству даны. Знаю, что правительство РФ вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты"

- Владимир Путин

Российский лидер отметил, что проблема безусловно носит очень большой, если не сказать глобальный характер, и здесь нужно вовремя принимать согласованные действия, передает РИА Новости.

Правительство России вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты - надо искать причины обмеления и сделать все, что зависит от стран, отметил российский президент.

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