Каспий будет мелеть еще 10-15 лет

Уровень воды в Каспии продолжает понижаться – это связано с естественными причинами, однако необходимы адаптационные мероприятия к новой реальности.

Обмеление Каспийского моря будет продолжаться на протяжении еще самое малое 10-15 лет, такой прогноз дал глава Росгидромета Игорь Шумаков на XI Невском международном экологическом конгрессе.

По его словам, судя по моделям, составленным межправгруппой экспертов по изменению климата, общие тенденции климатических изменений меняться не будут.

"Это значит, что в прикаспийском регионе в ближайшие 10-15 лет естественные изменения окружающей среды будут происходить на фоне повышения температуры воздуха, уменьшения речного стока и, соответственно, дальнейшего снижения уровня Каспийского моря"

– Шумаков

Глава Росгидромета пояснил, что в последние несколько лет вода в Каспии теплеет, испарение с морской поверхности становится все более интенсивным – специалисты объясняют эти тенденции региональными изменениями климата.

Шумаков констатировал, что обмеление Каспия отрицательно сказывается на экономике и социальной сфере всех прикаспийских государств.

"Обмеление Каспия сопровождается ухудшением условий для судоходства, нефтедобычи, снижением биоразнообразия и улова рыбы"

– Шумаков

Вице-губернатор, председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев сообщил, что по итогам 2023 года был достигнут минимальный уровень падения за период начиная с 1977 года, и процесс будет продолжаться.

Политик пояснил, что в таких условиях необходимо проводить адаптационные мероприятия, в которых должны участвовать все прикаспийские страны (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркмения).

Афанасьев добавил, что можно также совершать мероприятия для сокращения безвозвратного забора воды, пополнения рек, которые впадают в Каспийское море.

"И эти комплексы мероприятий мы сформулировали и предложили в рамках двусторонней комиссии России-Азербайджан, заседание которой прошло вчера"

– Денис Афанасьев