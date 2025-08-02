Вестник Кавказа

В Каспийском море восстанавливается популяция воблы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Запрет на вылов воблы в Каспии уже приносит положительные результаты, поделился глава Астраханской области. В 2025 году вылов воблы запрещен для всех.

На фоне запрета на вылов воблы в Каспийском море наблюдаются положительные результаты, рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В 2024 году в РФ действовало ограничение любительского и промышленного вылова воблы на Каспии, в 2025 году был введен полный запрет на вылов воблы.

"Сегодня совершенно четко можно говорить о том, что мы имеем положительный результат"

– Бабушкин

Он отметил, что результата за два года недостаточно. По оценкам ученых, необходимый результат воспроизводства может быть достигнут как минимум через пять лет.

Ранее Минсельхоз РФ выдвинул предложение продлить действие запрет на вылов до конца 2026 года.

