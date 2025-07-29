Иран примет саммит прикаспийских стран

В будущем году в Тегеране состоится седьмой саммит прикаспийских стран. Также в 2025 году Иран проведен первую международную встречу глав прибрежных провинций Каспия.

Саммит прикаспийских государств в следующем августе пройдет в Тегеране, об этом на конференции "Каспийское море - море мира и дружбы" в городе Туркменбаши рассказал сегодня посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани.

Посол объявил, что Иран в августе 2026 года намерен принять 7-й саммит прикаспийских государств.

"Мы надеемся, что в Международный день Каспийского моря и 20-ю годовщину вступления в силу Тегеранской конвенции мы с гордостью примем в Тегеране президентов прикаспийских государств"

– Рузбехани

Международный день Каспийского моря отмечается 12 августа.

До конца 2025 года Иран планирует организовать первую международную встречу губернаторов прибрежных провинций Каспийского моря. Цель мероприятия – обеспечение устойчивой платформы для диалога, обмена опытом и взаимодействия на уровне руководства прикаспийских провинций, укрепление экономического сотрудничества и региональной дипломатии, развитие приграничного сотрудничества, реализация совместных проектов в различных отраслях, поделился посол.

"Приглашение и программа встречи будут разосланы всем прикаспийским странам в ближайшее время"

– Рузбехани

Список прикаспийских стран включает Россию, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.