Баку продолжает подготовку к проведению заседания по Каспию

Встреча представителей правительств стран Каспийского моря состоялась в Туркменистане. Ключевой ее темой стала борьба с последствиями обмеления Каспия, сообщили в Баку.

Представители правительств прикаспийских стран провели встречу в Авазе (Туркменистан) – она состоялась в рамках третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, рассказали в Кабинете министров Азербайджана.

Участники встречи рассмотрели ключевые направления совместной деятельности по снижению отрицательных последствий обмеления Каспия.

В своем выступлении вице-премьер АР Шахин Мустафаев обратил внимание на устойчивую динамику роста товарооборота между каспийскими странами и подчеркнул, что эта тенденция формирует прочную основу для развития сотрудничества и в двустороннем, и в многостороннем формате.

Он отметил, что прошедший в Тегеране в феврале 2025 года III Каспийский экономический форум очень важен с точки зрения развития торговли и взаимных инвестиций, а также углубления сотрудничества в энергетике, транспорте и логистике.

Говоря об экологических проблемах, Шахин Мустафаев констатировал, что падение уровня воды в Каспии тревожит весь регион – данный вопрос поднял президент Азербайджана еще на Ашхабадском саммите в 2022 году. Кроме того, по его словам, Азербайджан ведет подготовку к проведению в Баку первого заседания пятисторонней экспертной группы.

В числе прочих вопросов на мероприятии рассматривались социально-экономические и экологические аспекты изменений, которые происходят в экосистеме Каспия, в первую очередь – влияние, которое колебания уровня воды могут оказывать на условия жизни на прибрежных землях и процессы регионального развития.

Шахин Мустафаев также заявил о необходимости расширения научно-исследовательского сотрудничества и реализации совместных программ в области рыболовства, судоходства и сохранения биоразнообразия – эти меры могли бы позволить минимизировать отрицательные последствия изменения уровня воды.

Во время заседания была озвучена инициатива о запуске механизма многостороннего взаимодействия, благодаря ему могут быть сформированы общие стандарты и подходы к изучению изменений, касающихся Каспия.