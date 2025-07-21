Прикаспийские страны объединятся для спасения Каспия

Россия предложила прикаспийским государствам выработать единые меры по защите Каспийского моря на фоне его стремительного обмеления.

На встрече вице-премьеров пять прикаспийских стран, в число которых входят Россия, Туркменистан, Азербайджан, Иран и Казахстан, обсуждали проблему стремительного снижения уровня воды в Каспийском море, сообщила пресс-служба зампреда правительства Дмитрия Патрушева.

Российская сторона предложила запустить многосторонний механизм для совместного изучения колебаний уровня моря и координации усилий по экологической защите региона.

Платформой для такого взаимодействия может стать Координационный комитет по гидрометеорологии Каспийского моря, где уже ведется обмен наблюдениями и данными. Важность прогнозирования дальнейших изменений и принятия мер адаптации подчеркнул зампред правительства.

"В настоящее время мы сталкиваемся с беспрецедентно активным снижением уровня моря. Из-за этого страдают различные сферы экономики, в частности сельское хозяйство, транспорт, добыча полезных ископаемых, туризм"

– Дмитрий Патрушев

Особое внимание было уделено необходимости активизировать региональный экологический диалог в рамках Тегеранской конвенции. Россия выразила готовность к конструктивному сотрудничеству без политизации, подчеркнув общую ответственность за будущее Каспия.

Обмеление Каспийского моря

Обмеление Каспия - один из самых острых экологических вызовов региона. Уровень воды продолжает снижаться, уже наблюдаются деградация почв и сдвиги в береговой линии.

В Казахстане в 2023 году из-за резкого обмеления вводили режим чрезвычайной ситуации. А в Дагестане ученые отметили, что некоторые острова, в том числе Чечень, фактически слились с материком.