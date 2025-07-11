Спасут ли Каспий от обмеления?

Михаил Богданов

Жители прибрежных городов наблюдают, как крупнейший на земле замкнутый водоем стремительно теряет воду, достигнув рекордной отметки -29 метров по балтийской системе. Ученые бьют тревогу: Каспий переживает не просто цикл, а антропогенно-климатический коллапс, угрожающий экосистемам, экономикам и стабильности пяти государств.

Там, где еще два десятилетия назад плескались волны Каспия, теперь простирается растрескавшаяся солончаковая пустыня.

Почему Каспий мелеет?

Основной «донор» Каспия, река Волга, обеспечивающая 85% речного стока, катастрофически мелеет из-за засух и нерационального водопользования. За последние 20 лет поступление воды упало на 30–40%. Уровень же Каспийского моря опустился ниже минимального за весь период инструментальных наблюдений: он составляет менее минус 29 м по балтийской системе высот, отмечают в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства («КаспНИРХ»).

Повышение температуры на 1,5–2°C усилило испарение с поверхности моря, а маловодные периоды в бассейне Волги участились. За 2021–2022 годы уровень упал на 27 см — вдвое быстрее среднего темпа.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) дает прогноз-апокалипсис: к 2100 году Каспий может потерять до 18 метров уровня. Это грозит исчезновением 30% акватории, вынужденной миграцией 5 млн человек и коллапсом рыболовства.

Как собираются спасать Каспий?

На фоне кризиса прикаспийские страны активизируют диалог, но каждая инициатива наталкивается на политико-экономические рифы.

На климатическом саммите в Баку в 2024 году министры экологии пяти стран приняли Декларацию о сотрудничестве. Ингер Андерсен (ЮНЕП) призвала к созданию единой системы мониторинга и научного консорциума. Всемирный банк анонсировал проект поддержки Азербайджана, Казахстана и Туркменистана в борьбе с загрязнением для защиты биоразнообразия. Старт намечен на июль-август 2025 года. Однако на сегодняшний день финансирование фрагментировано, а механизмы реализации соглашений требуют доработки.

Тем временем в Тегеране призвали поставить науку выше политики. Вице-президент Ирана Шина Ансари предложила создать специальную рабочую группу для совместных проектов и единой платформы мониторинга:

Уровень воды в Каспийском море снижается с угрожающей скоростью, поэтому прогнозируется, что к 2050 году его глубина может уменьшиться еще на 18 метров. Этот кризис повлек за собой цепочку разрушительных последствий. От ущерба рыболовной и туристической отраслям, от которых зависят средства к существованию миллионов людей, до угрозы таким уникальным видам, как осетровые и каспийские тюлени, которые сейчас находятся на грани исчезновения. Постепенное высыхание морского дна привело к появлению новых очагов пыли, которые поставили под угрозу здоровье населения и плодородие сельскохозяйственных земель. Ценные международные водно-болотные угодья, такие как Энзели и Мианкале, также находятся под серьезным риском уничтожения

Тегеран назначил спецпредставителя по Каспию, дипломата Казема Гарибабади, сигнализируя о готовности к диалогу. Загвоздка в том, что Иран блокирует ратификацию Конвенции о статусе Каспия-2018, требуя пересмотра методики разграничения моря («прямые исходные линия»). Без этого документа юридическая база сотрудничества остается зыбкой.

Технологическое решение проблемы предлагает Азербайджан. Компания ADO-G предложила построить тоннель от Черного моря к Каспию длиной 600 км, используя перепад высот (-26.5 м). Проект включает гидротурбины для генерации энергии. Проблемой на пути реализации остаются стоимость и экологические риски. Засоление и инвазивные виды вызывают скепсис ученых в разных странах.

Что мешает спасению?

Юридический вакуум. Без ратификации Конвенции-2018 невозможно согласовать Соглашение о прямых исходных линиях — основу для совместных экопрограмм. За 7 лет группа высокого уровня провела лишь 6 встреч с нулевым итогом. Дефицит доверия. Казахстан настаивает на мерах доверия на Каспии, опасаясь милитаризации. Россия и Иран по большей части ориентированы на двусторонние проекты. Наука без ресурсов. Модели прогноза уровня Каспия (от +9 до -18 м к 2100 г.) противоречат друг другу. Для точных расчетов нужны экспедиции и суперкомпьютеры.

Есть ли надежда?

Каспий не исчезнет полностью — его история знала падения до -29 м (1977) и подъемы. Однако нынешние темпы обмеления беспрецедентны. Каспий — не просто море. Это тест на зрелость для пяти стран, чьи амбиции не должны затопить общее будущее.