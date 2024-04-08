"Лукойл" проложит канал в Каспийском море в Казахстане

Обмеление Каспийского моря вызвало проблемы с доставкой грузов для проекта "Лукойла" в Казахстане. Планируется проложить канал поблизости от месторождений для доставки грузов и установки платформ.

В казахстанском секторе Каспийского моря для обустройства месторождений Каламкас-море и Хазар "КазМунайГаз" ("КМГ") и "Лукойл" планируют построить канал.

Стороны заключили соглашение по проекту освоения участка недр Каламкас-море, Хазар, Ауэзов в 2023 году. Окончательное инвестиционное решение по данному проекту будет принято в 2025 году, инвестиции оцениваются в $6,4 млрд.

Проект Каламкас-море-Хазар включает стационарные морские платформы для добычи нефти и газа. Поддержка проекта осуществляется посредством судов, они доставляют на место оборудование, строительные элементы, персонал, и вывозят с платформ отходы.

"В связи с падением уровня Каспийского моря и связанным с этим обмелением моря в районе Уральской седловины возникает необходимость в строительстве морского канала для доступа к месторождениям Каламкас-море и Хазар"

– отчет участников проекта

Дноуглубительные работы будут осуществляться в период с апреля по ноябрь 2026-2029 годов. Канал планируется использовать только до момента доставки стационарных платформ на месторождения.

Добыча нефти начнется в 2028-2029 годах. Ожидается, что месторождения Каламкас-море и Хазар будут давать порядка 4 млн тонн нефти в год.

Обмеление Каспия – общая проблема

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что специфика Каспийского моря диктует необходимости всем пяти прикаспийским государствам совместно бороться с обмелением Каспия – в противном случае неизбежны конфликты при попытках решить эту проблему поодиночке.

"Техническая часть этих проблем, с которыми сейчас столкнулся "ЛУКОЙЛ" на казахстанских морских месторождениях, универсальны для всех ситуаций, когда разработка ведется на постепенно мелеющих водоемах. Всякий проект морской нефтедобычи включает в себя учет конкретного уровня воды, под который рассчитывается вся инфраструктура. И если инфраструктура уже построена, а уровень воды поменялся, инфраструктуру приходится перестраивать", - прежде всего сказал он.

"В случае с Каспием добавляются политические вопросы, так как на берегах Каспийского моря расположены пять государств, и у каждого своего представление о том, что нужно делать на Каспии. Прежде были даже разные представления о границах секторов на Каспии, но после принятия Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году этот вопрос уже не так актуален. Обмеление моря может привести к активизации межгосударственных споров прошлого. Если выяснится, что обмеление имеет неодинаковые последствия – кому-то оно вредит больше, кому-то меньше, – то страны, которые пострадали больше, могут потребовать компенсацию или приоритета их интересов", - обратил внимание Станислав Митрахович.

"Особенно такое вероятно при наличии совместных предприятий, как в данном случае, ведь "ЛУКОЙЛ" имеет СП с казахстанскими партнерами. Может так оказаться, что страна, которая больше пострадала от обмеления, предъявит странам, которые меньше пострадали, запрос на компенсацию ущерба. В данном смысле я не исключаю новые конфликты на этой почве, которые могут наложиться на иные вопросы, связанные с Каспием. То есть для решения каспийской проблематики нужно даже больше, чем с технической частью, работать над устранением противоречий интересов каспийских стран и над согласованием их стратегий развития, чтобы обмеление Каспия не усугубляло разногласия", - заключил экономист.