В Кабардино-Балкарии запустили Черекскую малую ГЭС

Черекскую малую ГЭС ввели в эксплуатацию в Кабардино-Балкарии. Станция построена по деривационной схеме.

В КБР запустили Черекскую малую ГЭС, которая будет давать 87 млн кВт.ч, сообщает пресс-служба "РусГидро".

Сообщается, что станция создана по деривационному принципу, в основе которое напор воды за счет перепада высот. Это позволило избежать постройки водохранилища с затоплением территорий, а также сохранить экологию.

Отметим, что проект станции был реализован в рамках господдержки возобновляемых источников энергии. В рамках программы специалисты "Русгидро" построили на Северном Кавказе и другие объекты: Верхнебалкарскую, Усть-Джегутинскую, Барсучковскую, а также Красногорские малые ГЭС.