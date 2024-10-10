Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии запустили Черекскую малую ГЭС

В Кабардино-Балкарии запустили Черекскую малую ГЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Черекскую малую ГЭС ввели в эксплуатацию в Кабардино-Балкарии. Станция построена по деривационной схеме.

В КБР запустили Черекскую малую ГЭС, которая будет давать 87 млн кВт.ч, сообщает пресс-служба "РусГидро". 

Сообщается, что станция создана по деривационному принципу, в основе которое напор воды за счет перепада высот. Это позволило избежать постройки водохранилища с затоплением территорий, а также сохранить экологию. 

Отметим, что проект станции был реализован в рамках господдержки возобновляемых источников энергии. В рамках программы специалисты "Русгидро" построили на Северном Кавказе и другие объекты: Верхнебалкарскую, Усть-Джегутинскую, Барсучковскую, а также Красногорские малые ГЭС.

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