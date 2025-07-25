В Израиле задержаны десятки разыскиваемых радикалов

Силовые структуры Израиля задержали десятки боевиков, которые планировали теракты.

ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба безопасности Израиля) проводят операции по поимке радикалов, которые могут быть причастны к терроризму. За последний месяц силовики задержали 36 человек, двое боевиков были уничтожены.

Согласно информации силовых структур, 12 радикалов намеревались устроить теракты на Западном берегу. Силовики также захватили большой арсенал оружия, включая взрывчатку кустарного производства.

Ранее в ХАМАС заявили о приостановке переговоров с Израилем на фоне гуманитарной блокады Газы.