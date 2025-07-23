Израиль и США ищут новые пути спасения заложников

В офисе Нетаньяху анонсировали поиск иных способов вызволения израильских заложников из плена ХАМАС.

Тель-Авив и Вашингтон прорабатывают новые варианты освобождения израильских заложников из плена ХАМАС. Это связано с позицией палестинского движения, которое отказывается от сделки, поведали в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Специальный посланник (США – ред.) по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф абсолютно прав: ХАМАС - это главное препятствие на пути к соглашению об освобождении заложников. Вместе с нашими союзниками из США мы рассматриваем альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой, положить конец террору ХАМАС и обеспечить прочный мир для Израиля и всего региона" – офис Биньямина Нетаньяху

Израильский политик не сообщил, какие варианты рассматривают Тель-Авив и Вашингтон. Не исключено, что речь идет о военной операции.

Отметим, что переговоры между Израилем и ХАМАС в Дохе были остановлены после отзыва Тель-Авивом переговорщиков. Стороны не смогли прийти к соглашению.