В Израиле почтили память героев ВОВ

В Нетании прошли мероприятия, посвященные 80-летию Победы.
В израильском городе Нетания почтили память павших героев Великой Отечественной войны. В городе прошла акция "Бессмертный полк", также дипломаты ряда стран возложили венки к мемориальному комплексу.
В церемонии возложения венков к мемориалу павшим воинам Красной армии приняли участие дипломаты России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Узбекистана, а также руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля.
В торжественных мероприятиях также приняли участие представители Израильского антифашистского движения, которые пронесли копию Знамени Победы, полученную в этом году от дочери Героя Советского Союза Михаила Егорова, Ирины Дорожкиной.
Напомним, что в Израиле День Победы также отмечается 9 мая.