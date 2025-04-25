Вестник Кавказа

В Израиле почтили память героев ВОВ

В Израиле почтили память героев ВОВ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Нетании прошли мероприятия, посвященные 80-летию Победы.

В израильском городе Нетания почтили память павших героев Великой Отечественной войны. В городе прошла акция "Бессмертный полк", также дипломаты ряда стран возложили венки к мемориальному комплексу. 

В церемонии возложения венков к мемориалу павшим воинам Красной армии приняли участие дипломаты России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Узбекистана, а также руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля. 

В торжественных мероприятиях также приняли участие представители Израильского антифашистского движения, которые пронесли копию Знамени Победы, полученную в этом году от дочери Героя Советского Союза Михаила Егорова, Ирины Дорожкиной. 

Напомним, что в Израиле День Победы также отмечается 9 мая.

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