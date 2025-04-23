Турция и Израиль завтра проведут переговоры в Баку – СМИ

Столица Азербайджана завтра примет переговоры представителей Турции и Израиля – они пройдут при посредничестве азербайджанской стороны, сообщают израильские СМИ.

Представители Анкары и Тель-Авива в четверг проведут переговоры, которые состоятся при посредничестве Азербайджана, сообщает израильская новостная служба "Кан".

Встреча состоится в Баку.

Как пишет "Кан", делегация Израиля будет озвучивать два ключевых требования. Одно из них заключается в отсутствии у границы с Сирией военных сил, которые могли бы нести угрозу Израилю. Второе состоит в отсутствии в Сирии стратегического оружия, которое могло бы быть использовано против Израиля.

Напомним, завтра должен был состояться визит в Азербайджан израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Но поездка была отложена. В канцелярии главы правительства сообщили, что событие перенесено из-за сложностей с безопасностью и активизацией наземной операции в секторе Газа.