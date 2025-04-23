Вестник Кавказа

Операция Израиля в Газе расширится после визита Трампа

Операция Израиля в Газе расширится после визита Трампа
На следующей неделе Трамп проведет ближневосточное турне. После этого Израиль может активизировать операцию в секторе Газа. Ранее сообщалось о готовности дать "решительный удар" по ХАМАС.

Израильская операция в секторе Газа может быть расширена после посещения Дональдом Трампом ряд стран Ближнего Востока, пишет The Times of Israel со ссылкой на источник в правительстве Израиля.

План расширения операции был одобрен правительством Израиля единогласно, и вскоре он будет воплощен в жизнь.

"Ожидается, что этот план будет реализован после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе, а до тех пор будут предприниматься усилия по достижению соглашения с ХАМАС о прекращении огня и заложникам"

– сообщение

В Генштабе ЦАХАЛ ранее сообщили, что вскоре военная операция в анклаве расширится - будут увеличены темпы и усилена мощь.

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