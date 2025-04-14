Израиль готов нанести решительный удар по ХАМАС в ближайшее время

Израильские военные могут в ближайшее время нанести по ХАМАС в Газе сокрушительный удар. В заложниках у радикалов остаются 59 человек.

Глава Генштаба армии Израиля Эяль Замир сообщил, что ЦАХАЛ может вскоре нанести по ХАМАС в секторе Газа решительный удар.

Радикалы продолжают удерживать 59 заложников, Израиль готов усилить мощь и скорость операций в Газе, поделился начальник Генштаба израильской армии.

"Армия обороны Израиля готова нанести им (радикалам) решительный удар. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении силы, увеличим темп операций и усилим их мощь"

– Замир

По его словам, при необходимости сокрушительная атака будет совершена в ближайшее время.

Отметим, что в живых остаются 24 заложника ХАМАС из 59.