В Иране требуют от МАГАТЭ разъяснить порядок проверки ядерных объектов

Глава МИД Ирана объяснил, что МАГАТЭ предстоит разъяснить Исламской Республике порядок проверки ядерных объектов. Он также признал, что недавняя война сказалась на отношениях Тегерана с агентством.

МАГАТЭ для получения разрешения на проверку ядерных объектов, атакованных в июне Соединенными Штатами, необходимо разъяснить Ирану, как именно будут проводиться эти инспекции. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что после недавней войны в отношениях Ирана и агентства произошли некоторые изменения.

"Агентство должно объяснить, каким образом будет осуществляться инспекция объектов, подвергшихся ударам"

– Аббас Аракчи

Он уточнил, что позиция Тегерана в отношении МАГАТЭ заключается в том, что до выдачи разрешения на проверку ядерных объектов должны быть определены новые рамки сотрудничества с ним.