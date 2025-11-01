В Иране раскрыта связанная с ЦРУ и Моссадом шпионская сеть – КСИР

Иран сообщил о ликвидации шпионской сети. В КСИР ИРИ отметили, что она была связаны с разведслужбами США и Израиля.

Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявила о ликвидации шпионской сети. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

В КСИР отметили, что раскрытая шпионская сеть была связана с ЦРУ и Моссадом.

В заявлении также подчеркивается, что данная сеть по борьбе с безопасностью, возглавляемая разведывательными службами Соединенных Штатов и Израиля, была ликвидирована после нескольких периодов наблюдения, рекогносцировки и других разведывательных мероприятий.