Вестник Кавказа

В Иране раскрыта связанная с ЦРУ и Моссадом шпионская сеть – КСИР

В Иране раскрыта связанная с ЦРУ и Моссадом шпионская сеть – КСИР
Иран сообщил о ликвидации шпионской сети. В КСИР ИРИ отметили, что она была связаны с разведслужбами США и Израиля.

Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявила о ликвидации шпионской сети. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

В КСИР отметили, что раскрытая шпионская сеть была связана с ЦРУ и Моссадом.

В заявлении также подчеркивается, что данная сеть по борьбе с безопасностью, возглавляемая разведывательными службами Соединенных Штатов и Израиля, была ликвидирована после нескольких периодов наблюдения, рекогносцировки и других разведывательных мероприятий.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.