На юго-востоке Ирана напали на бойцов КСИР

Двое военных погибли в ходе нападения на патруль КСИР в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Нападение на военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) произошло на юго-востоке Ирана, передают СМИ ИРИ. 

Инцидент произошел в окрестностях города Захедан, который расположен в провинции Систан и Белуджистан. Неизвестные атаковали патрульный транспорт КСИР, в результате обстрела двое военных получили смертельные ранения. 

Отмечается, что военные КСИР проводят патрулирование местности в провинции, где наблюдается активность боевиков. 

В конце августа силовики Ирана уничтожили 13 боевиков в провинции Систан и Белуджистан, несколько подозреваемых были задержаны.

