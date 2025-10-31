На юго-востоке Ирана напали на бойцов КСИР

Двое военных погибли в ходе нападения на патруль КСИР в иранской провинции Систан и Белуджистан.
Нападение на военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) произошло на юго-востоке Ирана, передают СМИ ИРИ.
Инцидент произошел в окрестностях города Захедан, который расположен в провинции Систан и Белуджистан. Неизвестные атаковали патрульный транспорт КСИР, в результате обстрела двое военных получили смертельные ранения.
Отмечается, что военные КСИР проводят патрулирование местности в провинции, где наблюдается активность боевиков.
В конце августа силовики Ирана уничтожили 13 боевиков в провинции Систан и Белуджистан, несколько подозреваемых были задержаны.