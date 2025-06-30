В Иране подсчитали ущерб школам от ударов Израиля

Минобр Ирана: 36 школ получили ущерб от ударов Израиля.

Военная операция Израиля нанесла ущерб средним образовательным учреждениям в Иране. Согласно отчету Министерства образования Исламской Республики, удары ЦАХАЛ повредили 36 школ.

Как отметили в ведомстве, 35 зданий к настоящему моменту отремонтированы, однако одно было серьезно разрушено и требует восстановления.

Согласно информации иранского Минобра, жертвами ударов стали 30 учащихся и 7 педагогов.

Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, целью которой стали объекты ядерной программы Исламской Республики, а также ответственные за ее развитие лица.