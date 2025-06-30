Вестник Кавказа

В Иране подсчитали ущерб школам от ударов Израиля

В Иране подсчитали ущерб школам от ударов Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минобр Ирана: 36 школ получили ущерб от ударов Израиля.

Военная операция Израиля нанесла ущерб средним образовательным учреждениям в Иране. Согласно отчету Министерства образования Исламской Республики, удары ЦАХАЛ повредили 36 школ. 

Как отметили в ведомстве, 35 зданий к настоящему моменту отремонтированы, однако одно было серьезно разрушено и требует восстановления. 

Согласно информации иранского Минобра, жертвами ударов стали 30 учащихся и 7 педагогов. 

Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, целью которой стали объекты ядерной программы Исламской Республики, а также ответственные за ее развитие лица.

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