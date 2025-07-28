В Иране опровергли информацию о возобновлении переговоров с США

Тегеран не принимал решения о возобновлении переговорного процесса с Вашингтоном по ядерной программе. Соответствующее заявление сделали в МИД Ирана.

Сообщения о том, что Иран готов вернуться к переговорам с США по ядерной сделке не соответствуют реалиям, об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

"В течение последних трех-четырех недель неоднократно публиковались фейковые новости, всегда доказывалась их недостоверность. Некоторые из этих новостей носят провокационный характер"

– Багаи

Представитель иранского МИД уточнил, что стороны продолжают процесс обмена сообщениями, имеется "вариант для дипломатии через представительства, защищающие интересы двух стран", а именно посольство Швейцарии в ИРИ и посольство Пакистана в США.

Отметим, что ранее на этой неделе Багаи отверг возможность проведения прямых переговоров Тегерана и Вашингтона.