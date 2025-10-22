Вестник Кавказа

В Ингушетии проведут расчистку русла реки Назранки

В Ингушетии проведут расчистку русла реки Назранки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии объявили о проведении экологической реабилитации реки Назранка, она будет проведена в 2027 году.

В рамках проекта "Экологическое благополучие" министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии объявило о проведении расчистки берегов реки Назранки, заявил глава Минприроды региона Микаил Мизиев на встрече с заместителем министра природных ресурсов РФ Максимом Корольковым.

"Экологическая реабилитация водной артерии общей протяженностью 11,8 км начнется с 2027 году"

– Микаил Мизиев

На реабилитацию будет выделено около 196,7 млн рублей, передает "Интерфакс".

Власти республики рассчитывают, что это будет способствовать улучшению экологии региона, в частности - на экосистему водной артерии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
800 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.