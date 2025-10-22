В Ингушетии проведут расчистку русла реки Назранки

Власти Ингушетии объявили о проведении экологической реабилитации реки Назранка, она будет проведена в 2027 году.
В рамках проекта "Экологическое благополучие" министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии объявило о проведении расчистки берегов реки Назранки, заявил глава Минприроды региона Микаил Мизиев на встрече с заместителем министра природных ресурсов РФ Максимом Корольковым.
"Экологическая реабилитация водной артерии общей протяженностью 11,8 км начнется с 2027 году"
– Микаил Мизиев
На реабилитацию будет выделено около 196,7 млн рублей, передает "Интерфакс".
Власти республики рассчитывают, что это будет способствовать улучшению экологии региона, в частности - на экосистему водной артерии.