В ХАМАС заявили о бессмысленности переговоров по Газе в условиях блокады

Переговоры с Израилем не имеют смысла, пока сектор Газа остается заблокированным и терпит гуманитарный кризис, заявил глава движения ХАМАС. Ранее Израиль отозвал свою делегацию с переговоров.

Дальнейшие переговоры между ХАМАС и Израилем в условиях блокады сектора Газа бессмысленны, сообщил лидер радикального движения в палестинском анклаве Халиль аль-Хайя.

"Нет смысла продолжать переговоры в условиях блокады, геноцида и голода наших детей, женщин и народа в секторе Газа"

– аль-Хайя

По его словам, подтверждением целесообразности продолжения переговоров стала бы незамедлительная поставка продовольствия и медикаментов в Газу.

Поставки гуманитарной помощи с воздуха не могут сравниться с поставками, осуществляемыми автотранспортом - объемы "пяти воздушных поставок приравниваются к небольшому грузовику". Лидер ХАМАС призвал к открытию погранпереходов.

Делегация Израиля была отозвана с переговоров в Катаре 24 июля, вскоре переговорную площадку решила покинуть и американская сторона.